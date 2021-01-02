القانونية النيابية: يمكن تنظيم قانون الجرائم الالكترونية لمنع كبت الصوت الحر

2021/01/02 | 15:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية اجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، مشيرة الى وجود ملاحظات كثيرة على القانون.

وقالت النائب الماس فاضل في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 2/1/2021، ان المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع القانون الذي لا يزال قيد البحث لان هناك اعتراضات كثيرة على بعض فقراته، مشيرة الى انه لابد ان تبدي لجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان ملاحظاتهما.

واضافت النائب الماس فاضل ان اللجنة القانونية ايضا لديها ملاحظات في ان القانون يحد من الصوت الحر وفيه تخويف للمواطنين وتحجيم الرأي الحر الذي كفله الدستور، موضحة انه يمكن تنظيم العمل وتطبيق القانون لعدم كبت الصوت الحر، لافتا الى ان الجرائم الالكترونية يمكن للارهابيين ايضا ان يستغلوها ويحتاج بيان للرأي العام بأن القانون لا يكبت الصوت الحر ولا بد من ازالة ما يشير الى ذلك في مشروع القانون.

PUKmedia / فائق إيزدي

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