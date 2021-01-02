ابرشية الموصل للسريان الكاثوليك تهنئ كل من شارك في مراسيم احياء راس السنة الجديدة

2021/01/02 | 15:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار تقدمت ابرشية الموصل للسريان الكاثوليك، كنيسة البشارة، بالموصل بالشكر والتقدير والثناء لكل من ساهم في إحياء مراسيم اعياد الميلاد.هذا وشهدت كنيسة البشارة بايسر الموصل، “اقامة قداديس شارك فيها المسيحيون العائدون للموصل والبالغ عددهم اكثر من 70 عائلة”، حسب ما كشفه الاب “رائد عادل” مسؤول كنائس السريان الكاثوليك بالموصل.واضاف …

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