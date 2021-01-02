حاكمة طوكيو وآخرون يطالبون حكومة اليابان بإعلان الطوارئ بسبب كورونا

2021/01/02 | 15:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام ثلاث مقاطعات أخرى، الحكومة اليابانية اليوم السبت، على إعلان حالة الطوارئ بعد عودة حالات الإصابة بكورونا للزيادة.وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين بعد اجتماع الحكام إن الحكومة تحتاج إلى الاستماع إلى آراء الخبراء قبل اتخاذ قرار بشأن إعلان حالة الطوارئ.وفقا لـ “رويترز”.وسجلت طوكيو في […]

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