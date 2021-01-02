برشلونة يعلن مدة غياب كوتينيو

2021/01/02 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم غياب لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو "ثلاثة أشهر على الأقل" عن الملاعب بعد خضوعه السبت لعملية جراحية "ناجحة" في ركبته اليسرى.

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