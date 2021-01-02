عمرو موسى بعد اصابته بكورونا: حالتي الصحية مستقرة واخضع للعزل المنزلي

2021/01/02 | 15:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، مساء الجمعة، إصابته بفيروس كورونا.

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