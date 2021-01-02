الصحة: تماثل 1929 حالة للشفاء من كورونا وتسجيل 840 اصابة

2021/01/02 | 15:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لجئاحة كورونا في العراق لـ 24 ساعة الماضية.

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