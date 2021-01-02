احتراق12 خيمة في حريق بمخيم للنازحين في قضاء زاخو

2021/01/02 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى حريق في مخيم للنازحين في قضاء زاخو بمحافظة دهوك الى اضرار مادية في عدد من الخيم.

مصادر محلية أكدت الحريق الذي اندلع في مخيم جمشكو والذي يضم نحو أربعة آلاف وأربع مئة عائلة نازحة من قضاء سنجار، والناجم عن تماس كهربائي، أسفر عن احتراق اثنتي عشرة خيمة بكامل، دون ان يتسبب بأية وفيات أو إصابات، مشيرة الى تشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بالنازحين للعمل على تعويضهم في أقرب وقت.

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