2021/01/02 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد قائد الحرس الثوري حسين سلامي، بالرد على أي خطوة تستهدف إيران، وذلك خلال زيارته جزيرة استراتيجية في الخليج، في ظل توتر متصاعد مع الولايات المتحدة.

وتفقد سلامي قوات عسكرية في جزيرة أبو موسى، عشية الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني، مبينا ان زيارته جاءت لتقييم القدرات الإيرانية القوية في البحر ضد الأعداء الذين يفاخرون ويهددون..



واكد ان إيران سترد بضربة متكافئة، حاسمة، وقوية، على أي خطوة قد يقدم عليها العدو ضدها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على أية خطوة تستهدف إيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على أية خطوة تستهدف إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).