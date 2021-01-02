الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق: إصابات منخفضة و5 ضحايا فقط

2021/01/02 | 15:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، ، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 840 إصابة جديدة في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 1929 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 5 مصابين بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية".

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