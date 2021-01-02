البصرة… وصول فريق خبراء للمتفجرات لتفكيك اللغم الذي التصق باحد البواخر

2021/01/02 | 15:23 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير المركز الاستراتيجي في البصرة، السبت، عن وصول فريق من خبراء المتفجرات من بغداد اليوم وتفكيك اللغم الذي التصق بأحد البواخر، مبينا انه في حال انفجر اللغم سيؤدي الى خسائر مادية لاتقل عن تريليون دينار.

وقال الصافي والذي كان يشغل مدير اعلام الموانئ السابق في تصريحات تابعتها 7sky، ان “اللغم الذي التصق بأحد البواخر من النوع المعقد وتطلب استدعاء فريق من خبراء المتفجرات من بغداد”.

واضاف انه “الفريق وصل اليوم الى البصرة وتمكن من تفكيك اللغم”، مشيرا الى ان “وزنه يتراوح بين 35 الى 40 كغم”.

واوضح الصافي ان “اللغم التصق بالباخرة وكانت بقربها باخرة اخرى لتفريغ الحمولة”، مبينا انه “في حال لم يكتشف وانفجر كان من الممكن ان يؤدي الى خسائر بشرية ومادية لا تقل عن ترليون دينار”.

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