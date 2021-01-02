المستشار المالي للكاظمي: الأوضاع الانكماشية في البلد قادت لمظاهر اقتصادية خطيرة

2021/01/02 | 15:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن الأوضاع المالية الانكماشية في العراق قادت إلى مظاهر اقتصادية خطيرة، فيما أوضح تفاصيل ما رافق الانكماش خلال 2020.

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