نهاية عصر مشغل الفلاش من أدوبي

2021/01/02 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

حددت شركة أدوبي الموعد الرسمي لنهاية دعم برنامجها الشهير مشغل الفلاش، المكون الإضافي للمتصفح الذي جلب رسومًا متحركة غنية وتفاعلية إلى الويب المبكر، في نهاية عام 2020.

ولن تبدأ الشركة بحظر المحتوى الفلاشي حتى 12 يناير، فإن المتصفحات الرئيسية أوقفت الدعم، وتحظره مايكروسوفت في معظم إصدارات ويندوز.

وتم إصدار مشغل الفلاش في عام 1996، وكان يومًا ما أحد الطرق الأكثر شيوعًا للأشخاص لبث مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

لكن مشغل الفلاش عانى من المشاكل الأمنية وفشل في الانتقال إلى عصر الهواتف الذكية، ولن تقدم أدوبي بعد الآن تحديثات الأمان للمكون الإضافي، وقد حثت الأشخاص على إلغاء تثبيته.

وعندما تم إصدار مشغل الفلاش للمرة الأولى، كان معظم مستخدمي الإنترنت متصلين عبر الاتصال الهاتفي الذي كان بطيئًا جدًا وفقًا لمعايير اليوم.

لكن مشغل الفلاش أتاح لمصممي الويب والرسوم المتحركة تقديم المحتوى المثير الذي يمكن تنزيله بسرعة نسبيًا.

ويمكنك عمل الرسوم المتحركة كاملة التي مدتها ثلاث دقائق مع شخصيات وخلفيات وأصوات وموسيقى متعددة بحجم أقل من 2 ميجابايت ويمكن عرضها داخل المتصفح.

وظهرت مواقع، مثل Newgrounds، التي وصفت على أنها منصة يوتيوب للمحتوى الفلاشي، من أجل خدمة الطلب المتزايد على الرسوم المتحركة والألعاب التفاعلية.

وسمح موقع Newgrounds للأشخاص بنشر المحتوى المتاح في الوقت الفعلي، ويتم إزالة المحتوى في نهاية اليوم إذا شعر المجتمع أن هذا المحتوى منخفض الجودة.



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