2021/01/02 | 15:26 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / امير الداغستاني كشف نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن وضع الاتحاد خارطة طريق للمنتخب الوطني قبل ملاقاة هونغ كونغ ضمن المنافسات المزدوجة .وقال شامل كامل ، إن الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقت كتاباً رسمياً من اتحاد هونغ كونغ للعبة، يبلغهم بشأن موعد ومكان مباراتهم أمام منتخبنا الوطني ضمن الجولة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخبنا الوطني يلاقي فيتنام قبل 5 ايام من مواجهة هونغ كونغ بتصفيات كأس العالم first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني يلاقي فيتنام قبل 5 ايام من مواجهة هونغ كونغ بتصفيات كأس العالم) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني يلاقي فيتنام قبل 5 ايام من مواجهة هونغ كونغ بتصفيات كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).