2021/01/02 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، خلال زيارته لجزيرة أبو موسى في مياه الخليج، أن طهران “سترد بالمثل وبشكل حازم على أي عمل عدواني ضد إيران”، مؤكداً ان قوات بلاده “تمتلك كميات كبيرة من الألغام البحرية الذكية، ذات الكفاءة العالية”.وقال اللواء سلامي خلال تفقده القوات العسكرية الإيرانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد الحرس الثوري الإيراني يطلق تحذيرات من جزيرة أبو موسى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الحرس الثوري الإيراني يطلق تحذيرات من جزيرة أبو موسى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الحرس الثوري الإيراني يطلق تحذيرات من جزيرة أبو موسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).