نمتلك كميات كبيرة من الألغام البحرية الذكية.. قائد الحرس الثوري الإيراني يطلق تحذيرات من جزيرة أبو موسى

2021/01/02 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد الحرس الثوري الإيراني،

اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، خلال

زيارته لجزيرة أبو موسى في مياه الخليج،

أن طهران "سترد بالمثل وبشكل حازم على أي

عمل عدواني ضد إيران"، مؤكداً ان قوات

بلاده "تمتلك كم

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