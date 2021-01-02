واسط تكشف ملابسات جريمة قتل غامضة وتعتقل القاتل خلال عرضه سيارة الضحية للبيع

2021/01/02 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية مكاحفة إجرام واسط، السبت،

ملابسات جريمة قتل غامضة، بعد قيام

القاتل بعرض سيارة المجني عليه للبيع.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "تم الاستخبار عن وجود

جثة مرمية في احد

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