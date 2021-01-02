انفوغرافيك: مقارنة بين بعض اللقاحات الشائعة الاستخدام واللقاحات المستخدمة ضد كورونا

2021/01/02 | 15:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

مقارنة بين بعض اللقاحات الشائعة الاستخدام واللقاحات المستخدمة ضد كورونا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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