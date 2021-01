الدولي مهند قاسم حكماً لمواجهة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في إياب نصف نهائي بطولة الأندية العربية

2021/01/02 | 15:32 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمى الاتحاد العربي لكرة القدم حكمنا الدولي مهند قاسم، والحكم المساعد واثق مدلل، لقيادة مباراة إياب نصف نهائي بطولة الأندية العربية بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في المباراة التي ستقام في المغرب.وستقامُ مباراة نصف النهائي في الحادي عشر من الشهر الجاري، فيما سيسافرُ الحكمان مهند قاسم والمساعد واثق مدلل إلى المغرب يوم الخميس المقبل..

