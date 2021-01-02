نصيف: على من تعرضوا لإعتداءات عنصرية في أربيل تقديم شكاوى بمحاكم بغداد

2021/01/02 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، المواطنين الذين تعرضوا لإعتداءات عنصرية في محافظة أربيل بالإسراع في تقديم شكاوى في محاكم بغداد ضد الجناة، داعية العراقيين من مختلف المحافظات إلى عدم السفر الى إقليم كردستان إلا في حالات الضرورة القصوى.وقالت نصيف في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: إن “فيديوهات […]

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