العراق يسجل 840 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/02 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق، حيث سجلت 840 إصابة جديدة و1929 حالة شفاء و5 حالات وفاة.

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