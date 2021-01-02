صناعة الأسمدة الجنوبية تعلن إنتاج وتسويق 280 ألف طن من “اليوريا” خلال 2020

2021/01/02 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، تحقيق أعلى كمية إنتاج وتسويق لسماد اليوريا خلال العام الماضي 2020 بلغت 280 ألف طن وسد حاجة وزارة الزراعة بالكامـل.وقال مدير عام الشركة خالد كاظم ناجي في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإشراف مُباشر ومُتابعة مُستمرة من وزير …

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