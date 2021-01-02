تسليم مواقع الجسور المتضررة للجهات المنفذة في محافظة الانبار لاعادة تأهيلها

2021/01/02 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشرعت وزارة النقل / الشركة العامة لسكك حديد العراق بتسليم مواقع الجسور المتضررة الى الجهات المنفذة في محافظة الانبار لغرض المباشرة بإعادة تأهيل خط سكة حديد (بغداد – القائم – عكاشات).وقال مدير عام الشركة الاستاذ طالب جواد كاظم الحسيني في بيان وصل “النور نيوز” ان ذلك ياتي “لضرورة تعزيز التعاون المشترك مع الجهات …

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