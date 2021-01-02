الصحة تصدر بياناً بشأن اختلاف أسعار لقاح فايزر المضاد لكورونا في العراق

2021/01/02 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة العراقية تؤكد ان سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو موحد لكل دول العالم

اكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ان سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو سعر موحد لكل دول العالم

مبينة الى ان الاخبار التي تشير الى سعر مختلف في العراق عارية عن الصحة والغرض منها التشويش على جهود وزارة الصحة لتوفير اللقاح الامن .

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