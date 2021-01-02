محدداً مطالب الكرد.. عضو بالاتحاد الوطني: لسنا مع تأجيل الانتخابات المبكرة

2021/01/02 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، اليوم السبت (02 كانون الثاني 2021)، أن الحديث عن تأجيل الانتخابات أو إقامتها يحتاج إلى توافق سياسي.

وقال سورجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموقف الكردي لا يختلف عن الاجماع الوطني، ولكن لا بد من توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات في ظروف مناسبة من جميع النواحي الأمنية، والسياسية، والاقتصادية".

وأضاف، أن "الشعب طالب بالانتخابات المبكرة بهدف تصحيح مسار العملية السياسية، وإقامة الانتخابات في هذا الوضع دون تهيئة البيئة المناسبة التي تساعد على إقامتها وبنزاهة ومهنية، سيكون بلا فائدة، لأنه سينتج نتائج غير مرضية ولن يغير من الواقع".

وتابع قائلاً: "لسنا مع تأجيل الانتخابات، ولكن نطالب بتوفير الظروف المناسبة في جميع المناطق وخاصة في المتنازع عليها، قبل إقامتها".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من شهر حزيران المقبل، وفقاً للموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وفي أكثر من مرة، أكد الكاظمي حرص حكومته على إجراء الانتخابات في موعدها، والتمهيد لإقامتها في ظروف أمنية وسياسية مناسبة.

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