موقف العراق الوبائي: أدنى حصيلة وفيات وإصابات يومية منذ أشهر

2021/01/02 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية سجلت 840 إصابة جديدة في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 1929 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 5 مصابين بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية".

بغداد اليوم

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