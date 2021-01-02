2021/01/02 | 15:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحمداوي يكشف عدد الوزراء المحالين إلى القضاء بتهم فساد

كشف النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، اليوم السبت، مناصب ودرجات عدد من المسؤولين المحالين إلى القضاء بتهم تتعلق بالفساد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المحمداوي، أن ”قائمة المتهمين المحالين ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير، تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع“.

واعتبر المحمداوي أن ”هذا مؤشر يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسلم المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية“.

وأوضح المحمداوي أن ”20 شخصية متهمة بدرجة وزير من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابيا، أما من هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا غيابيا للمحاكم وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء“.

وأضاف: ”الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، فيصل عددهم إلى أكثر من 286، وأحيلوا غيابيا للمحاكم، فيما تمت كفالة 72، ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجات وظيفية أقل“.

وتابع: ”الإدانات شملت أربعة وزراء فقط وسبعة مدراء عامين، من أصل 198 متهما بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء“.

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