إلقاء القبض على زوجين قاما ببيع ابنهما بمبلغ 10 ملايين دينار في بغداد

2021/01/02 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت وكالة استخبارات الداخلية القبض على زوجين حاولا بيع ابنهم وسط العاصمة بغداد.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن مفارز الاستخبارات ألقت القبض على المتهمين بمنطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود اثناء بيعهم ولدهم البالغ من العمر خمسة سنوات بمبلغ عشرة ملايين دينار، مبينة أنه تم إيداع المتهمين إلى التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

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