2021/01/02 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تغلب فريق الزوراء على مضيفه القاسم بهدفين دون مقابل في اطار مباريات الاسبوع الثاني عشر من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.واقيمت المباراة على ملعب الكفل في محافظة بابل ظهر اليوم السبت.وسجل ثنائية النوارس كل من مهند عبد الرحيم في الدقيقة 64 وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 80.وبهذا الفوز وصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يحقق فوزاً مستحقاً على القاسم في دوري الكرة الممتاز المركز الخبري الوطني.

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