2021/01/02 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكدت وزارة الصحة العراقية ،السبت، ان سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو موحد لكل دول العالم واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ان سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو سعر موحد لكل دول العالم”، مبينة الى ان “الاخبار التي تشير الى سعر مختلف في العراق عارية عن الصحة والغرض منها التشويش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تنفي شائعة بيع لقاح فايزر للعراق بسعر أعلى عن باقي دول العالم المركز الخبري الوطني.

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