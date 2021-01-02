سيد صادق.. اصابة عنصرين من قوات الآسايش بانفجار

2021/01/02 | 15:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب منتسبين اثنين من قوات الاسايش، اليوم السبت، في مدينة سيد صادق التابعة لمحافظة السليمانية اثر انفجار عبوة ناسفة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia ان الانفجار وقع عندما حاول افراد من قوات الاسايش اقتلاع علم تنظيم داعش الارهابي من على مرتفعات قرب قرية كانيسبيلكه التابعة لقضاء سيد صادق ضمن محافظة السليمانية، اذ تم زرع اسفل قاعدة العلم.

وبينت المعلومات، ان القوات الامنية في معاونية سايش سيد صدق فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، كما وتشر المعلومات الى وجود عبوة ناسفة أخرى مزروعة في المنطقة فيما خبراء التفجيرات والمفرقعات تحاول ابطالها.

PUKmedia خاص

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