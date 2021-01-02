اجتماع هام لبحث مشاكل الاراضي الزراعية في كركوك

2021/01/02 | 15:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرف محمد عثمان مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، عقد اليوم السبت، بمدينة كركوك، اجتماعا لبحث مستجدات الاوضاع فيها.

واوضحت النائب الماس فاضل عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان الاجتماع مازال مستمرا، بحضور محمد عثمان مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني وخالد شواني وزير الاقليم لشؤون المباحثات بين حكومتي الاتحادية والاقليم، والنواب الكورد عن كركوك، وممثلين عن الفلاحين منطقة " سركران".

واضافت: ان الاجتماع يتنال مستجدات الاوضاع في كركوك بضمنها مشاكل الاراضي الزراعية، ومخاطر التغيير الديمغرافي بمحافظة كركوك.

PUKmedia خاص

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