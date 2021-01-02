الاحتفال بذكرى سقوط غرناطة في زمن الكورونا - خالد سالم

2021/01/02 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خالد_سالم "لكنها تدور يا ملوك الطوائف..."د.خالد سالم لئن كانت الأندلس زمردة تاج الحضارة العربية والإنسانية، وبوتقتها النموذجية لحضارات بحر الروم، فإن ضياعها لم يكن مستبعدًا لذوي البصيرة الذين عاشوا القرون الثلاث الأخيرة من عمرها المديد، طوال ثمانية قرون.



لا يجوز وسمها بالفردوس المفقود، لما لذلك من ايحاءات ودلالات على الرغبة في استردادها اليوم من أيدي أصحابها الشرعيين، الإسبان والبرتغاليين، الذ ......





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