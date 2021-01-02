عضو بمراقبة البرنامج الحكومي: شركة {سومو} تعمل وحدها في عرض البحر بلا رقيب

2021/01/02 | 15:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي كاظم فنجان الحمامي، اليوم السبت، إن شركة التسويق النفطي {سومو} تعمل وحدها في عرض البحر بلا رقيب.

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