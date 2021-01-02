لعراق: صادرات النفط لم تتأثر بحادثة “اللغم”

2021/01/02 | 15:54 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة تصدير النفط الوطنية العراقية (سومو)، إن معدلات التصدير من موانئ جنوب البلاد، لم تتأثر بحادثة اللغم الملتصق بناقلة ضمن المياه الإقليمية.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت، إخلاء سفينة نفطية من طاقمها؛ إثر التصاق لغم بحري في جسمها، بالمياه الإقليمية للخليج العربي.

وقالت “سومو” في بيان تلقته 7sky، السبت، إن “الناقلة المذكورة تتواجد في منطقة المخطاف قرب خور الزبير (جنوب) منذ 25 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي”.

ونفت الشركة أن تكون السفينة قادمة من أي من دول الجوار، خلافا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأكدت الشركة “عدم وجود أية مخاطر على عمليات تصدير النفط الخام، ولا الناقلات القادمة والراسية لتحميل النفط الخام..



والتصدير مستمر وفق المعدلات المخطط لها”.

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