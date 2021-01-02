2021/01/02 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بالوثيقة..مكتب الصدر يشكل لجنة خاصة لتلقي شكاوى المسيحيين الخاصة باملاكهم وعقاراتهم المغصوبة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



مكتب الصدر يشكل لجنة خاصة لتلقي شكاوى المسيحيين الخاصة باملاكهم وعقاراتهم المغصوبة المركز الخبري الوطني.

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