الصحة تصدر توضيحا بشان سعر لقاح فايزر ضد كورونا

2021/01/02 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت، توضيحا بشأن سعر لقاح فايزر ضد كورونا.وقالت الوزارة في بيان، ان “سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو موحد لكل دول العالم”، مبينة ان “الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية اكدت ان سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو سعر موحد لكل دول العالم”.واضافت ان “الاخبار التي تشير […]

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