عبد المهدي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل قاسم سليماني

2021/01/02 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي دونالد ترمب قبل ايام من مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، مشيرا الى عدم علمه بنية الولايات المتحدة اغتيال سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، مطلع العام الماضي.

وذكر عبدالمهدي في لقاء متلفز، إن "ترامب اتصل به عشية ليلة رأس السنة في حدود الساعة التاسعة، وقال له إن "الأميركيين لا يعرفون الإيرانيين جيدا، بل العراقيين هم من يعرفونهم جيدا".

واضاف، أنه كانت هناك موافقة ودعوة رسمية لأن يأتي قائد فيل القدس الجنرال قاسم سليماني للعراق للتباحث، كما أكد أن "عملية الاغتيال لم تكن قد صممت خلال يوم أو يومين وإنما لا بد أنها قررت قبل ذلك بفترة ليست قصيرة".

واوضح، أن "الحكومة العراقية أصدرت حينها قرارا بتعليق أخذ موافقات مباشرة في كل عمليات الطيران، من أي طرف كان، خصوصا بعد أن علمت أن إسرائيل دخلت على الخط، وهذا قيد حركة الجميع"، مضيفا أنه كان "هناك اعتراض أميركي كبير على هذا الإجراء".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

ا.ح

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