مكافحة المتفجرات تتمكن من تفكيك اللغم الملصق على متن الناقلة

2021/01/02 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، بأن قوات مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك اللغم الملصق على متن الناقلة المتوقفة قرب الموانئ العراقية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوات مكافحة المتفجرات تمكنت اليوم، من تفكيك اللغم الملصق على متن الناقلة وابعاده دون اي اصابات تذكر".

وكشف مصدر امني اليوم السبت، بانه تم افراغ الحمولة النفطية من على ناقلة اللغم وابعاد جميع السفن القريبة منها تحسبا من وقوع اي طارئ.

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