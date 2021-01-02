2021/01/02 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تنشر وكالة “المركز الخبري الوطني” نتائج امتحانات الدور الثالث لجميع فروع التعليم المهني – رابط النتائج ⬇️ https://int.iepn.iq/results/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج امتحانات الدور الثالث لجميع فروع التعليم المهني المركز الخبري الوطني.

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