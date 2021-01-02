كازاخستان تلغي عقوبة الإعدام

2021/01/02 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام بعد وقف تنفيذ هذه الأحكام منذ ما يقرب من 20 عاماً في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفق ما أعلنت الرئاسية اليوم السبت.

وبحسب إشعار نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة، وقّع رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف المصادقة البرلمانية على “البروتوكول الاختياري الثاني” الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وهذا النص الذي صادق عليه البرلمان الكازاخستاني العام الماضي، يلزم موقعيه إلغاء عقوبة الإعدام داخل دولهم.

وتم تعليق عمليات الإعدام في كازاخستان منذ العام 2003.



ومع ذلك، استمرت المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين لارتكابهم جرائم استثنائية بما في ذلك الأشخاص الذين حكم عليهم بتهم لها صلة بالإرهاب.

وحكم بالإعدام على رجل قتل 8 شرطيين ومدنيين اثنين خلال مذبحة في ألماتي، أكبر مدن البلاد عام 2016.

وستحول العقوبة الآن إلى حكم بالسجن مدى الحياة.

ويبلغ عدد سكان هذه الجمهورية السوفياتية السابقة والتي تعادل مساحتها أربع مرات مساحة فرنسا، 18 مليون نسمة.

ومن بين الجمهوريات السوفياتية السابقة، ما زالت بيلاروس البلد الوحيد الذي يواصل تطبيق عقوبة الإعدام فيما ألغتها روسيا عمليا بدون حظرها صراحة.

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