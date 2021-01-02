الصحة تنفي شائعة بيع لقاح فايزر للعراق بسعر أعلى مقارنة بدول العالم الاخرى

2021/01/02 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة والبيئة، شائعة بيع لقاح فايزر للعراق بسعر أعلى مقارنة بدول العالم الاخرى.

وذكرت الوزارة في بيان أن “الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية تؤكد ان سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو سعر موحد لكل دول العالم”.

وبينت ان “الاخبار التي تشير الى سعر مختلف في العراق عارية عن الصحة والغرض منها التشويش على جهود وزارة الصحة لتوفير اللقاح الامن”.

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