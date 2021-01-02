2021/01/02 | 16:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ افاد مصدر أمني بمحافظة السليمانية، اليوم السبت، بأن عنصرين من الاسايش الكردية اصيبا عندما حاولا اقتلاع علم لتنظيم داعش رفع على مرتفعات قرب قرية شرقي السليمانية.وقال المصدر، إن “اثنين من عناصر الاسايش اصيبا بانفجار عبوة ناسفة عندما حاولا اقتلاع علم تنظيم داعش من على مرتفعات قرب قرية كانيسبيكي التابعة لقضاء سيد صادق شرقي السليمانية”، موضحا أن “العبوة كانت اسفل قاعدة العلم”.وأضاف المصدر أن “رفع علم التنظيم تم من قبل مجهولين”، مشيرا الى أن “الجهات الامنية بدأت بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع علم داعش شرق السليمانية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع علم داعش شرق السليمانية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع علم داعش شرق السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).