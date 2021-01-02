2021/01/02 | 16:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً..اللجان البرلمانية تستأنف اجتماعاتها لمناقشة موازنة2021

اعلنت لجنة الطاقة النيابية، السبت، استئناف اللجان النيابية غدا الاحد اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة، مبينة انها ستدخل ملف اللغم الذي التصق بالباخرة ضمن جدول مناقشتها باجتماع الغد.

وقالت عضو لجنة الطاقة النيابية زهرة البجاري ان “جلسة مجلس النواب ستعقد الثلاثاء او الخميس المقبلين لمناقشة مشروع موازنة 2021”.

واضافت ان “اللجان النيابية ستستأنف عقد اجتماعاتها اعتبارا من الغد الاحد”، مشيرة الى ان “الملف الرئيسي للجان سيناقش مشروع الموازنة قبل عرضها بجلسة الثلاثاء”.

واوضحت البجاري ان “لجنة الطاقة ستدخل ملف اللغم الذي التصق بأحد البواخر العراقية ضمن جدول مناقشاتها باجتماع الغد كونه يعد تحديا خطيرا لعمل الموانئ”.

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