مطلع 2021… 5 عراقيون يحصلون على “تكريم ملكي ومناصب رفيعة” في بريطانيا: قدموا خدمات اجتماعية كبيرة

2021/01/02 | 16:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كرمت ملكة بريطانيا أليزابيث الثانية، في اول ايام عام 2021، خمسة مواطنين بريطانيين من أصل عراقي لتميزهم في خدمة المجتمع ومساهمتهم المهمة في حقول العلم المختلفة.

وبحسب تقارير اعلامية بريطانية، فقد تم تكريم الدكتورة نسرين علاء الدين العلوان أختصاصية الصحة العامة في جامعة ساوثهامبتون لخدماتها الطبية المتميزة في مجال صحة الأم وصحة الحوامل، أضافة لدورها في مجال نشر الوعي الصحي حول فيروس كورونا والكورونا الطويلة الأمد.

كما حظي بالتكريم الدكتور رعد شاكر أستاذ طب الجملة العصبية في لندن، والمعروف على الصعيد العالمي بأختصاصه المهم.



وكان الدكتور شاكر قد ألّف كتابا متميزا عام 1996 وبالأنكليزية بعنوان: الأمراض العصبية في المناطق الأستوائية.

أما نورا العاني فقد حظيت بالتكريم أيضا وهي من والد عراقي ووالدة أيرلندية.



وقد درست في مدينة كامبرديج الأنكليزية وتعمل فيها، وهي مشرفة على منظمات أجتماعية لها أهميتها في المدينة.

كما كرّمت الملكة أيضا الدكتور المهندس ضياء الجميلي وهو أستاذ الذكاء الأصطناعي في مدرسة الحاسوب والرياضيات في جامعة ليفربول الأنكليزية.

كما قامت ملكة بريطانيا بترقية مستشارها الخاص البروفيسور الطبيب العراقي السير آرا درزي لمنصب كبير المستشارين.

ويعد هذا المنصب من أعلى مراتب الشرف في بريطانيا, والبروفيسور العراقي هو أستاذ الجراحين الأول في بريطانيا وشغل منصب وزير الصحة ومستشار الشؤون العلمية والطبية للملكة من عام 2009.

والبروفيسور لورد دارزي أوف دينهام هو أرمني من اصل عراقي واسمه الكامل هو آرآ واركيس دارزي مواليد 1960 بريطاني الجنسية.

ومن المتعارف عليه ان في نهاية كل عام تكرّم الملكة أليزابيث الثانية ما يقرب من الألف من مواطنيها لتميّزهم في خدمة المجتمع والأنسانية.

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