عبد المهدي يكشف مضمون اتصال ترامب به قبل مقتل سليماني بيومين

2021/01/02 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف رئيس الحكومة العراقية السابق، عادل عبد المهدي، مضمون الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني بيومين.وقال عبد المهدي في شهادة أدلى بها خلال فيلم وثائقي، إن “ترامب اتصل بي ليلة رأس السنة الماضية في حدود الساعة التاسعة بتوقيت بغداد، وشكرنا […]

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