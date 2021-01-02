تنظيم المحاضرة التخصصية السابعة في القضاء الدستوري

2021/01/02 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المعهد القضائي بتاريخ السبت الموافق 2 / 1 /2021 المحاضره التخصصية السابعة في القضاء الدستوري التي يجريها المعهد باشراف عميد كلية القانون في جامعة بغداد الاستاذ الدكتور علي الهلالي بمشاركة عدد من السادة القضاة من نواب رئيس محاكم الاستئناف وقضاة الصنف الاول من مختلف المحافظات .

ومن الجدير بالذكر ان مجلس القضاء الاعلى قرر تنظيم هذه المحاضرات بشكل دوري لاعداد كادر قضائي متخصص بالقضاء الدستوري.

PUKmedia اعلام مجلس القضاء الاعلى

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