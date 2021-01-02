مباراة مرتقبة بين منتخبي اسرائيل والمغرب

2021/01/02 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيسا الاتحاد المغربي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين، خلال الفترة المقبلة.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عبر تقنية المناظرة المرئية عقده رئيسا الاتحادين فوزي لقجع وأورن حسون، الجمعة.

ووصفت الصفحة الرسمية للاتحاد الإسرائيلي للعبة على فيسبوك، المحادثة بـ"التاريخية"، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على تكوين فرق عمل مشتركة.

وافتتح رئيس الاتحاد المغربي حديثه بالقول: "كنا ننتظر هذه المحادثة منذ سنوات عديدة، وها هي تتحقق اليوم بفضل التحرك الشجاع لملك المغرب محمد السادس.



لدينا الفرصة لتقوية العلاقة بين الأمم من خلال كرة القدم".

وأضاف: "أود أن أدعوكم إلى المغرب حتى نتمكن من التفكير معا في السبل التي يمكننا من خلالها بناء تعاون بيننا وبالطبع تنسيق المباريات بين فرقنا".

PUKmedia عن سكاي نيوز

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