الصدر يوجه بتشكيل لجنة خاصة بأملاك وعقارات المسيحيين المغصوبة

2021/01/02 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، بتشكيل لجنة خاصة بأملاك وعقارات المسيحيين المغصوبة.

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