2021/01/02 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، ان سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك ضد فيروس كورونا هو موحد لجميع دول العالم.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية أكدت ان سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو سعر موحد لجميع دول العالم”.وأضاف، ان “الاخبار التي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توضح بشأن سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توضح بشأن سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).