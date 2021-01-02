نتائج إمتحانات الدور الثالث للمدارس المهنية واعداديات التمريض

2021/01/02 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض “الدور الثالث” للعام الدراسي 2019- 2020، حيث يتيح للطالب الحصول على نتيجته عن طريق ادخال اسم مدرسته بشكل مباشر.رابط النتائج https://int.iepn.iq/results

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